Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська в онлайн-форматі звернулася до учасників четвертого Форуму ментального здоров’я «Людиноорієнтовані послуги в умовах війни: досвід, виклики, рішення».

Захід відбувся у Києві й об’єднав понад тисячу учасників. Під час свого виступу дружина президента розповіла про здобутки Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» і наголосила на важливості своєчасного звернення по психологічну допомогу.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Для свого відеозвернення Зеленська обрала діловий образ у стриманій колірній гамі. На ній був жакет модного сіро-бежевого відтінку тауп із широкими лацканами, під який вона одягла ніжно-блакитну сорочку, застебнуту на всі ґудзики. Плісовані манжети сорочки виглядали з-під рукавів жакета.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

До лацкані жакета перша леді прикріпила одну зі своїх улюблених сріблястих брошок у вигляді мапи України від бренду Gasanova.

Олена зробила укладання з бічним проділом і підкрученими назовні кінчиками волосся, макіяж у природних відтінках з акцентом на очах і нюдовий манікюр. Образ вона завершила лаконічними сережками та каблучкою.

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі баклажанового кольору і з золотою брошкою з’явилася на врученні національної відзнаки у Львові.

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