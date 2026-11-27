- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
У жакеті кольору тауп і з патріотичною брошкою: Олена Зеленська онлайн виступила на форумі
Перша леді України поєднала у своєму аутфіті два ніжні відтінки, а символічною деталлю образу стала прикраса у вигляді мапи України.
Олена Зеленська в онлайн-форматі звернулася до учасників четвертого Форуму ментального здоров’я «Людиноорієнтовані послуги в умовах війни: досвід, виклики, рішення».
Захід відбувся у Києві й об’єднав понад тисячу учасників. Під час свого виступу дружина президента розповіла про здобутки Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» і наголосила на важливості своєчасного звернення по психологічну допомогу.
Для свого відеозвернення Зеленська обрала діловий образ у стриманій колірній гамі. На ній був жакет модного сіро-бежевого відтінку тауп із широкими лацканами, під який вона одягла ніжно-блакитну сорочку, застебнуту на всі ґудзики. Плісовані манжети сорочки виглядали з-під рукавів жакета.
До лацкані жакета перша леді прикріпила одну зі своїх улюблених сріблястих брошок у вигляді мапи України від бренду Gasanova.
Олена зробила укладання з бічним проділом і підкрученими назовні кінчиками волосся, макіяж у природних відтінках з акцентом на очах і нюдовий манікюр. Образ вона завершила лаконічними сережками та каблучкою.
Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі баклажанового кольору і з золотою брошкою з’явилася на врученні національної відзнаки у Львові.