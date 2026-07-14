ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

У жакеті кольору вівсянки та коричневій спідниці: принцеса Анна приїхала з візитом до Південної Кореї

Принцеса Анна здійснює візит до Республіки Корея та Таїланду.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна у супроводі свого чоловіка, віце-адмірала сера Тіма Лоуренса, була присутня на церемонії, присвяченій 75-й річниці битви при Імджині, на Меморіальному кладовищі Організації Об'єднаних Націй у Пусані, Південна Корея, під час свого візиту в Республіку Корея.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Одягнена принцеса Анна була в короткий жакет кольору вівсянки та коричневу спідницю довжини міді, яку поєднувала з високими рукавичками до тону, взула шкіряні туфлі без підборів і під пахвою тримала невелику сумку.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Волосся Анна зібрала в її фірмову зачіску, одягла перлинне кольє на шию, а на грудях у неї була брошка у вигляді перлів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie