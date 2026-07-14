У жакеті кольору вівсянки та коричневій спідниці: принцеса Анна приїхала з візитом до Південної Кореї

Принцеса Анна / © Getty Images

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Принцеса Анна у супроводі свого чоловіка, віце-адмірала сера Тіма Лоуренса, була присутня на церемонії, присвяченій 75-й річниці битви при Імджині, на Меморіальному кладовищі Організації Об'єднаних Націй у Пусані, Південна Корея, під час свого візиту в Республіку Корея.

Принцеса Анна / © Getty Images

Одягнена принцеса Анна була в короткий жакет кольору вівсянки та коричневу спідницю довжини міді, яку поєднувала з високими рукавичками до тону, взула шкіряні туфлі без підборів і під пахвою тримала невелику сумку.

Принцеса Анна / © Getty Images

Волосся Анна зібрала в її фірмову зачіску, одягла перлинне кольє на шию, а на грудях у неї була брошка у вигляді перлів.

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