- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 1 хв
У жакеті кольору вівсянки та коричневій спідниці: принцеса Анна приїхала з візитом до Південної Кореї
Принцеса Анна здійснює візит до Республіки Корея та Таїланду.
Принцеса Анна у супроводі свого чоловіка, віце-адмірала сера Тіма Лоуренса, була присутня на церемонії, присвяченій 75-й річниці битви при Імджині, на Меморіальному кладовищі Організації Об'єднаних Націй у Пусані, Південна Корея, під час свого візиту в Республіку Корея.
Одягнена принцеса Анна була в короткий жакет кольору вівсянки та коричневу спідницю довжини міді, яку поєднувала з високими рукавичками до тону, взула шкіряні туфлі без підборів і під пахвою тримала невелику сумку.
Волосся Анна зібрала в її фірмову зачіску, одягла перлинне кольє на шию, а на грудях у неї була брошка у вигляді перлів.