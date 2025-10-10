ТСН у соціальних мережах

У жакеті на голе тіло і за руку з принцом Гаррі: герцогиня Меган сяяла в Нью-Йорку

Меган Маркл та принц Гаррі з’явилися на червоній доріжці у Нью-Йорку під час урочистого галавечора.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган та Гаррі

Меган і Гаррі / © Associated Press

Герцог та герцогиня Сассекські прибули на щорічний галавечір, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров’я, організований Project Healthy Minds, у Spring Studios у Нью-Йорку.

Меган з’явилася за руку з чоловіком і була одягнена в чорний шовковий жакет від Giorgio Armani, який одягла, схоже, на голе тіло, і штани від цього самого бренду, в руках тримала атласний клатч теж Giorgio Armani і взула туфлі-човники від нього ж.

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Герцогиня зібрала волосся у високий хвіст, зробила виразний макіяж очей і акцентувала увагу на губах, а у неї на шиї було намисто у вигляді ланцюга від Aninebing, а у вухах сережки-цвяшки з діамантами.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі був одягнений у чорний костюм і білу сорочку, доповнивши лук чорною краваткою в дрібний принт. Подружжя отримало на церемонії нагороду «Гуманітарні діячі року».

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Благодійна організація відзначає пару за їхні зусилля щодо створення більш безпечного та справедливого онлайн-світу для сімей та молоді, а також за внесок у зміцнення психічного добробуту у всьому світі.

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Вихід Меган і Гаррі стався лише за кілька днів після того, як герцогиня Сассекська відвідала показ бренду Balenciaga на Паризькому тижні моди.

