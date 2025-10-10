- Дата публікації
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 361
- Час на прочитання
- 2 хв
У жакеті на голе тіло і за руку з принцом Гаррі: герцогиня Меган сяяла в Нью-Йорку
Меган Маркл та принц Гаррі з’явилися на червоній доріжці у Нью-Йорку під час урочистого галавечора.
Герцог та герцогиня Сассекські прибули на щорічний галавечір, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров’я, організований Project Healthy Minds, у Spring Studios у Нью-Йорку.
Меган з’явилася за руку з чоловіком і була одягнена в чорний шовковий жакет від Giorgio Armani, який одягла, схоже, на голе тіло, і штани від цього самого бренду, в руках тримала атласний клатч теж Giorgio Armani і взула туфлі-човники від нього ж.
Герцогиня зібрала волосся у високий хвіст, зробила виразний макіяж очей і акцентувала увагу на губах, а у неї на шиї було намисто у вигляді ланцюга від Aninebing, а у вухах сережки-цвяшки з діамантами.
Принц Гаррі був одягнений у чорний костюм і білу сорочку, доповнивши лук чорною краваткою в дрібний принт. Подружжя отримало на церемонії нагороду «Гуманітарні діячі року».
Благодійна організація відзначає пару за їхні зусилля щодо створення більш безпечного та справедливого онлайн-світу для сімей та молоді, а також за внесок у зміцнення психічного добробуту у всьому світі.
Вихід Меган і Гаррі стався лише за кілька днів після того, як герцогиня Сассекська відвідала показ бренду Balenciaga на Паризькому тижні моди.