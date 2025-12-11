ТСН у соціальних мережах

Суспільство
75
1 хв

У жакеті, на підборах і з кольоровим браслетом: Джорджа Мелоні на зустрічі із Зеленським

Прем’єрка Італії у діловому чорно-білому образі зустріла українського президента. 

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Днями прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приймала у своїй резиденції, у палаці Кіджі у Римі, президента України Володимира Зеленського.

На зустрічі політикиня зʼявилася у діловому образі. На ній був чорний жакет із накладними клапанами для кишень, білий светр і чорні класичні прямі штани. Вбрання Мелоні доповнила чорними ботильйонами на високих стійких підборах.

Джорджа зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і прикрасила руки каблучками та цікавим різнокольоровим браслетом.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у білому костюмі і топі з мереживом на декольте постала на саміті G20.

75
