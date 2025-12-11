- Дата публікації
У жакеті, на підборах і з кольоровим браслетом: Джорджа Мелоні на зустрічі із Зеленським
Прем’єрка Італії у діловому чорно-білому образі зустріла українського президента.
Днями прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приймала у своїй резиденції, у палаці Кіджі у Римі, президента України Володимира Зеленського.
На зустрічі політикиня зʼявилася у діловому образі. На ній був чорний жакет із накладними клапанами для кишень, білий светр і чорні класичні прямі штани. Вбрання Мелоні доповнила чорними ботильйонами на високих стійких підборах.
Джорджа зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і прикрасила руки каблучками та цікавим різнокольоровим браслетом.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у білому костюмі і топі з мереживом на декольте постала на саміті G20.