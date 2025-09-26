ТСН у соціальних мережах

Суспільство
156
2 хв

У жакеті на затин і з брошкою-тризубом: Олена Зеленська дала інтерв’ю The Times

Перша леді України поспілкувалася з британським виданням.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська дала інтерв’ю виданню The Times. В Instagram вона опублікувала світлини, зроблені під час розмови з журналісткою.

«Контраст між обстрілами та життям великого міста завжди вражає іноземних журналістів. Але українське життя в умовах оборони країни має обидва ці боки, і лише той, хто розділив цей досвід з українцями, може хоч трохи зрозуміти, як це — після чергової російської атаки йти на роботу», — написала перша леді у дописі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Журналістка відвідала 5-й саміт перших леді та джентльменів, який відбувся нещодавно у Києві, і зазначила, що попри повітряні тривоги на нього з’їхалися перші леді з багатьох країн.

Зеленська розповіла в інтерв’ю про те, який вигляд зараз має навчання в українських школах: у когось дистанційне, а в когось — підземне, а також про боротьбу за повернення дітей, яких викрала Росія.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На інтерв’ю перша леді з’явилася у діловому образі. Олена була одягнена у чорний костюм, який складався зі штанів і жакета на затин, і взута у чорні туфлі. На талії був чорний пояс-шнурок. До жакета вона прикріпила золоту брошку у вигляді тризуба.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена зробила укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і завершила лук золотими сережками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі з Меланією Трамп з’явилася у білому вкороченому жакеті і чорних штанях-палацо.

