У жакеті на затин і з брошкою-тризубом: Олена Зеленська дала інтерв’ю The Times

Олена Зеленська дала інтерв’ю виданню The Times. В Instagram вона опублікувала світлини, зроблені під час розмови з журналісткою.

«Контраст між обстрілами та життям великого міста завжди вражає іноземних журналістів. Але українське життя в умовах оборони країни має обидва ці боки, і лише той, хто розділив цей досвід з українцями, може хоч трохи зрозуміти, як це — після чергової російської атаки йти на роботу», — написала перша леді у дописі.

Журналістка відвідала 5-й саміт перших леді та джентльменів, який відбувся нещодавно у Києві, і зазначила, що попри повітряні тривоги на нього з’їхалися перші леді з багатьох країн.

Зеленська розповіла в інтерв’ю про те, який вигляд зараз має навчання в українських школах: у когось дистанційне, а в когось — підземне, а також про боротьбу за повернення дітей, яких викрала Росія.

На інтерв’ю перша леді з’явилася у діловому образі. Олена була одягнена у чорний костюм, який складався зі штанів і жакета на затин, і взута у чорні туфлі. На талії був чорний пояс-шнурок. До жакета вона прикріпила золоту брошку у вигляді тризуба.

Олена зробила укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і завершила лук золотими сережками.

