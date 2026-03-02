ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
1 хв

У жакеті оверсайз і сорочці з ажурним коміром: Олена Зеленська на зустрічі у Житомирі

Перша леді у чорно-білому образі з’явилася на зустрічі у житомирському університеті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у виїзній зустрічі спільноти університетів «Ти як?», до якої входить 31 заклад вищої освіти з 20 областей. Зустріч відбулася в Державному університеті «Житомирська політехніка».

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Світлини з події вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Перша леді зазначила, що одна з цілей Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» — зробити послуги з підтримки ментального здоров’я доступними для людини там, де вона живе.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Щоб не виснажені люди шукали десь допомоги, а вона сама прийшла до них у звичне середовище. Те, що університети спільноти дають такий приклад — безцінно. Маємо дійсно унікальну ситуацію: послуги з ментального здоров’я нині є там, де ми раніше навіть не могли собі уявити: у музеях, дитячих центрах, бібліотеках, спортивних залах, бізнесах — великих і маленьких компаніях», — наголосила Зеленська.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у чорному вбранні, яке складалося з жакета оверсайз і широких штанів, та в білій сорочці з ажурним коміром. Вбрання дружина президента скомбінувала з чорними лоферами на грубій підошві. В Олени було акуратне укладання з локонами, ніжний макіяж і милі золотисто-чорні сережки у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська в карамельно-коричневому жакеті виступила онлайн на конференції.

Дата публікації
Кількість переглядів
282
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie