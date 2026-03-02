У жакеті оверсайз і сорочці з ажурним коміром: Олена Зеленська на зустрічі у Житомирі

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у виїзній зустрічі спільноти університетів «Ти як?», до якої входить 31 заклад вищої освіти з 20 областей. Зустріч відбулася в Державному університеті «Житомирська політехніка».

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Світлини з події вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Перша леді зазначила, що одна з цілей Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» — зробити послуги з підтримки ментального здоров’я доступними для людини там, де вона живе.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Щоб не виснажені люди шукали десь допомоги, а вона сама прийшла до них у звичне середовище. Те, що університети спільноти дають такий приклад — безцінно. Маємо дійсно унікальну ситуацію: послуги з ментального здоров’я нині є там, де ми раніше навіть не могли собі уявити: у музеях, дитячих центрах, бібліотеках, спортивних залах, бізнесах — великих і маленьких компаніях», — наголосила Зеленська.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у чорному вбранні, яке складалося з жакета оверсайз і широких штанів, та в білій сорочці з ажурним коміром. Вбрання дружина президента скомбінувала з чорними лоферами на грубій підошві. В Олени було акуратне укладання з локонами, ніжний макіяж і милі золотисто-чорні сережки у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

