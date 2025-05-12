У жакеті, штанях і з кольє на шиї: королева Соня сходила на виставку

Королева Соня / © Getty Images

Реклама

87-річна монарша особа виступила на відкритті виставки кераміки випускників Національної академії мистецтв Осло.

Королева одягнулася в короткий твідовий яскравий жакет і сині штани зі стрілками, взула замшеві туфлі на невисоких підборах і доповнила елегантний образ укладанням, легким макіяжем, сережками у вухах і кількома золотими браслетами на зап’ястях. Соня зробила світлий манікюр, наділа золоту каблучку з кольоровими каменями та кілька браслетів на зап’ястя і широке кольє на шию.

Королева Соня / © Getty Images

Нагадаємо, у квітні норвезький королівський палац заявив, що на Великдень Її Величність була доправлена на гелікоптері до лікарні і госпіталізована зі скаргами на задишку. На щастя, її здоров’ю та життю нічого не загрожувало і незабаром вона повернулася додому, де провела деякий час на лікарняному.

Реклама

Королева Соня / © Getty Images