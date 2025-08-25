ТСН у соціальних мережах

У жакеті, спідниці-плісе та кросівках: кронпринцеса Вікторія на святковому заході

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель відвідали святкування 750-річчя Гамлебю у комуні Вестервік.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія та її чоловік Даніель

Кронпринцеса Вікторія і її чоловік Даніель / © Шведська королівська родина/Instagram

Цього року Гамлебю, який раніше відомий як Гамла Вестервік, відзначає своє 750-річчя. Назва Гамлебю означає «старе місто» і пов’язана з тим, що місто розташоване на місці, де до 1433 стояло місто Вестервік.

Майбутня королева Швеції та її чоловік приїхала привітати місцевих жителів, котрі тепло зустріли спадкове подружжя.

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель / © Шведська королівська родина/Instagram

Вікторія та Даніель прогулялися Гамлебю, а потім стали почесними гостями на ювілейній церемонії на Гамла Торгет.

Кронпринцеса виступила з промовою перед публікою. А фотографіями та відео із заходу поділились у Instagram королівської родини.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Вікторія була одягнений цього дня в твідовий жакет з поясом Sandro Paris, плісовану спідницю світло-бежевого кольору від H&M, у неї через плече була сумка Susan Szatmáry, а взута принцеса була в білі шкіряні кросівки Vagabond Shoemakers. Зверху Вікторія накинула довгий плащ, бо йшов дощ.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Вона доповнила образ кількома браслетами, золотими сережками та кольє у вигляді ланцюга на шиї, а також одягла кілька каблучок, зокрема і свою заручальну, волосся зібрала у свій улюблений пучок і зробила денний макіяж.

