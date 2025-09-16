- Дата публікації
У жакеті, спідниці та капелюсі з квіткою: принцеса Анна приїхала на прощання з родичкою
Сестра короля Чарльза III — принцеса Анна — також відвідала сьогодні похорон герцогині Кентської Кетрін, що відбувся у Вестмінстерському соборі в Лондоні.
Разом з нею прибув і її чоловік сер Тімоті Лоуренс. Також захід відвідав король Чарльз III.
Похорон герцогині Кентської стане першим королівським похороном у соборі в центрі Лондона від моменту його будівництва 1903 року. Отже, момент справді історичний, хоча й сумний.
Королівська принцеса Анна прибула на месу в чорному короткому жакеті з великими ґудзиками та спідницею довжини до колін, доповнивши аутфіт капелюхом з квіткою і сіткою, чорними рукавичками, невеликою шкіряною сумкою та туфлями на не дуже високих підборах. Принцеса доповнила жалобний образ золотими сережками з перлинами, на губи нанесла помаду, а волосся зібрала в зачіску.
Церемонію прощання також відвідали принц і принцеса Уельські. Кетрін обрала для виходу чорне пальто з бантом від Catherine Walker і була в перлинному чокері, який надівала на похорон принца Філіпа 2021 року та королеви Єлизавети II 2022-го.