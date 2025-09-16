ТСН у соціальних мережах

У жакеті, спідниці та капелюсі з квіткою: принцеса Анна приїхала на прощання з родичкою

Сестра короля Чарльза III — принцеса Анна — також відвідала сьогодні похорон герцогині Кентської Кетрін, що відбувся у Вестмінстерському соборі в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Разом з нею прибув і її чоловік сер Тімоті Лоуренс. Також захід відвідав король Чарльз III.

Король Чарльз на похороні герцогині Кентської в Лондоні / © Getty Images

Король Чарльз на похороні герцогині Кентської в Лондоні / © Getty Images

Похорон герцогині Кентської стане першим королівським похороном у соборі в центрі Лондона від моменту його будівництва 1903 року. Отже, момент справді історичний, хоча й сумний.

Принцеса Анна на похороні герцогині Кентської в Лондоні / © Getty Images

Принцеса Анна на похороні герцогині Кентської в Лондоні / © Getty Images

Королівська принцеса Анна прибула на месу в чорному короткому жакеті з великими ґудзиками та спідницею довжини до колін, доповнивши аутфіт капелюхом з квіткою і сіткою, чорними рукавичками, невеликою шкіряною сумкою та туфлями на не дуже високих підборах. Принцеса доповнила жалобний образ золотими сережками з перлинами, на губи нанесла помаду, а волосся зібрала в зачіску.

Церемонію прощання також відвідали принц і принцеса Уельські. Кетрін обрала для виходу чорне пальто з бантом від Catherine Walker і була в перлинному чокері, який надівала на похорон принца Філіпа 2021 року та королеви Єлизавети II 2022-го.

Кейт і Вільям Уельські на похороні герцогині Кентської в Лондоні / © Getty Images

Кейт і Вільям Уельські на похороні герцогині Кентської в Лондоні / © Getty Images

