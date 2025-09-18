ТСН у соціальних мережах

У жакеті, спідниці та замшевих чоботях: принцеса Кейт прогулялася з першою леді США садом

Принцеса Кейт сьогодні вирушила на прогулянку з першою леді США Меланією Трамп садами Фрогмору. Там вони зустрілися з групою скаутів із Льюїшема, яким привезли подарунки.

Принцеса Кейт і Меланія Трамп

Принцеса Кейт і Меланія Трамп / © Getty Images

Кейт взяла із собою сендвічі з медом зі свого будинку в Норфолку, а Меланія подарувала дітям баночки меду з Білого дому.

Перша леді мала чудовий вигляд в замшевій куртці каштанового кольору Ralph Lauren, штанях Loro Piana і балетках Roger Vivier каштанового кольору на пласкій підошві з фірмовою золотою пряжкою.

Принцеса Кейт і Меланія Трамп / © Getty Images

Принцеса Кейт і Меланія Трамп / © Getty Images

Принцеса Кейт також обрала вбрання від Ralph Lauren, одягнувши спідницю цього американського модного будинку, зелений короткий жакет, до тону якому підібрала великий бант на шию і взула високі замшеві чоботи на стійких підборах схожі на Gianvito Rossi. У вухах у принцеси були мініатюрні золоті сережки, волосся вона розпустила і цього разу обійшлася без укладання та зробила денний макіяж.

Принцеса Кейт та Меланія Трамп розмовляють з учасниками програми «Білки-скаути» на території котеджу Фрогмор / © Getty Images

Принцеса Кейт та Меланія Трамп розмовляють з учасниками програми «Білки-скаути» на території котеджу Фрогмор / © Getty Images

Нагадаємо, вчора на державному бенкеті принцеса Уельська викликала фурор, з’явившись у розкішній сукні ручної роботи з мереживом від Phillipa Lepley, з клатчем у руках від Anya Hindmarch і взута в золоті туфлі-човники Aquazzura.

Вільям і Кейт Уельські на бенкеті / © Associated Press

Вільям і Кейт Уельські на бенкеті / © Associated Press

