У жакеті, спідниці та замшевих чоботях: принцеса Кейт прогулялася з першою леді США садом

Принцеса Кейт і Меланія Трамп / © Getty Images

Кейт взяла із собою сендвічі з медом зі свого будинку в Норфолку, а Меланія подарувала дітям баночки меду з Білого дому.

Перша леді мала чудовий вигляд в замшевій куртці каштанового кольору Ralph Lauren, штанях Loro Piana і балетках Roger Vivier каштанового кольору на пласкій підошві з фірмовою золотою пряжкою.

Принцеса Кейт також обрала вбрання від Ralph Lauren, одягнувши спідницю цього американського модного будинку, зелений короткий жакет, до тону якому підібрала великий бант на шию і взула високі замшеві чоботи на стійких підборах схожі на Gianvito Rossi. У вухах у принцеси були мініатюрні золоті сережки, волосся вона розпустила і цього разу обійшлася без укладання та зробила денний макіяж.

Принцеса Кейт та Меланія Трамп розмовляють з учасниками програми «Білки-скаути» на території котеджу Фрогмор / © Getty Images

