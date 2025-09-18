- Дата публікації
Категорія
- Суспільство
322
1 хв
У жакеті, спідниці та замшевих чоботях: принцеса Кейт прогулялася з першою леді США садом
Принцеса Кейт сьогодні вирушила на прогулянку з першою леді США Меланією Трамп садами Фрогмору. Там вони зустрілися з групою скаутів із Льюїшема, яким привезли подарунки.
Кейт взяла із собою сендвічі з медом зі свого будинку в Норфолку, а Меланія подарувала дітям баночки меду з Білого дому.
Перша леді мала чудовий вигляд в замшевій куртці каштанового кольору Ralph Lauren, штанях Loro Piana і балетках Roger Vivier каштанового кольору на пласкій підошві з фірмовою золотою пряжкою.
Принцеса Кейт також обрала вбрання від Ralph Lauren, одягнувши спідницю цього американського модного будинку, зелений короткий жакет, до тону якому підібрала великий бант на шию і взула високі замшеві чоботи на стійких підборах схожі на Gianvito Rossi. У вухах у принцеси були мініатюрні золоті сережки, волосся вона розпустила і цього разу обійшлася без укладання та зробила денний макіяж.
Нагадаємо, вчора на державному бенкеті принцеса Уельська викликала фурор, з’явившись у розкішній сукні ручної роботи з мереживом від Phillipa Lepley, з клатчем у руках від Anya Hindmarch і взута в золоті туфлі-човники Aquazzura.