Принцеса Мадлен / © instagram.com/kungahuset

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Фотографії принцеси були зроблені на урочистому відкритті щорічної різдвяної крамниці при Шведській церкві в Нью-Йорку, на Мангеттені.

Принцеса Мадлен / © instagram.com/kungahuset

Для виходу вона обрала стриманий та стильний повсякденний образ: подовжений двобортний вовняний блейзер глибокого оливкового кольору в тонку вертикальну смужку від британського бренду ME+EM з класичними лацканами та накладними кишенями з клапанами, також підібрала чорний топ із круглим вирізом і довгі розкльошені штани чорного кольору.

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Принцеса Мадлен / © instagram.com/kungahuset

Чорні гостроносі туфлі-човники були майже повністю приховані штанями. На зап'ясті Мадлен мала браслет Cartier Love з діамантами і годинник Rolex, а у вухах — лаконічні мініатюрні сережки. Довге русяве волосся її було розпущене і укладене м'якими об'ємними хвилями.

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Принцеса Мадлен / © instagram.com/kungahuset

Принцеса відвідала захід у рамках програми Світового фонду дитинства.

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