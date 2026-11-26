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У жакеті та штанях: елегантна принцеса Мадлен відкрила різдвяну лавку
Шведська принцеса Мадлен відкрила різдвяну лавку у Шведській церкві в Нью-Йорку.
Фотографії принцеси були зроблені на урочистому відкритті щорічної різдвяної крамниці при Шведській церкві в Нью-Йорку, на Мангеттені.
Для виходу вона обрала стриманий та стильний повсякденний образ: подовжений двобортний вовняний блейзер глибокого оливкового кольору в тонку вертикальну смужку від британського бренду ME+EM з класичними лацканами та накладними кишенями з клапанами, також підібрала чорний топ із круглим вирізом і довгі розкльошені штани чорного кольору.
Чорні гостроносі туфлі-човники були майже повністю приховані штанями. На зап'ясті Мадлен мала браслет Cartier Love з діамантами і годинник Rolex, а у вухах — лаконічні мініатюрні сережки. Довге русяве волосся її було розпущене і укладене м'якими об'ємними хвилями.
Принцеса відвідала захід у рамках програми Світового фонду дитинства.