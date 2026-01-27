ТСН у соціальних мережах

Суспільство
111
1 хв

У жакеті та штанях: принцеса Уельська обрала стриманий лук для нової появи на публіці

Принцеса Уельська відвідала сьогодні Службу дитячої травматологічної терапії організації Family Action у Бредфорді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Кетрін приїхала на північ Англії, щоб підкреслити, як спільнота, природа та творчість можуть допомогти тим, хто бореться із травмою, ізоляцією та проблемами психічного здоров’я.

Вона поговорила з маленькими дітьми під час візиту до центру травматологічної терапії «Lifeline» та дізналася про те, як творчі методи терапії допомагають дітям оговтатися від травм. Кетрін мило спілкувалася з публікою і показала юній дівчинці, як слухати море через черепашку.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса, одягнена в коричневі штани, чорну водолазку і жакет Holland Cooper, мала досить стриманий вигляд. У неї було розпущене та укладене хвилями волосся, у вухах сережки Cartier Trinity, а на обличчі легкий макіяж. Також цього разу Кетрін надягла всі чотири свої каблучки, кожна з яких має особливе значення для принцеси.

Під час свого візиту вона спілкувалася з терапевтами та брала участь у сеансах творчої терапії — розмовляла з дітьми про дерева-колажі та коробки бажань — щоб зрозуміти, як гра може стати засобом зцілення.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Минулого тижня, нагадаємо, Кейт демонструвала образ у картатому пальті в Шотландії, а її помічниця скопіювала образ принцеси, що потрапило до заголовків західної преси.

111
