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У жакеті та спідниці міді: стильна дівчина сина принцеси Анни з’явилася в компанії королівської сім’ї в Аскоті
Пітер Філліпс приїхав зі своєю коханою Гаррієт Сперлінг на королівські перегони в Аскот.
Син принцеси Анни та його подруга були зазнімковані фотографами у перший день Королівських кінних перегонів на іподромі в Аскоті. Їх сфотографували якраз у королівській ложі, під час бесіди з матір'ю Пітера — принцесою Анною.
Гаррієт Сперлінг приїхала в Аскот в білому жакеті від Suzannah London з твіда з рукавами-ліхтариками і ґудзиками і спідницю-міді з цього ж комплекту, взула туфлі-човники Emmy London пісочного кольору і їм до тону підібрала маленький клатч також від Emmy London і капелюх. У Гаррієт було розпущене і красиво укладене біляве волосся, вона зробила легкий макіяж і одягла сережки-висячки з камінням.
Першого дня в Аскот приїхали також Зара Тіндалл із чоловіком Майком, король Чарльз та королева Камілла, принцеса Беатріс та Сара Йоркська.
Нагадаємо, ми зібрали для вас образи принцеси Кейт із Royal Ascot. Поки що не відомо чи з'явиться принцеса Уельська цього року в Аскоті.