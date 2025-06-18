У жакеті та спідниці міді: стильна дівчина сина принцеси Анни з’явилася в компанії королівської сім’ї в Аскоті

Принцеса Анна, Гаррієт Сперлінг та Пітер Філліпс / © Getty Images

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Син принцеси Анни та його подруга були зазнімковані фотографами у перший день Королівських кінних перегонів на іподромі в Аскоті. Їх сфотографували якраз у королівській ложі, під час бесіди з матір'ю Пітера — принцесою Анною.

Гаррієт Сперлінг приїхала в Аскот в білому жакеті від Suzannah London з твіда з рукавами-ліхтариками і ґудзиками і спідницю-міді з цього ж комплекту, взула туфлі-човники Emmy London пісочного кольору і їм до тону підібрала маленький клатч також від Emmy London і капелюх. У Гаррієт було розпущене і красиво укладене біляве волосся, вона зробила легкий макіяж і одягла сережки-висячки з камінням.

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Першого дня в Аскот приїхали також Зара Тіндалл із чоловіком Майком, король Чарльз та королева Камілла, принцеса Беатріс та Сара Йоркська.

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Принцеса Анна, Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Нагадаємо, ми зібрали для вас образи принцеси Кейт із Royal Ascot. Поки що не відомо чи з'явиться принцеса Уельська цього року в Аскоті.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images