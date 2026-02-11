- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
У жакеті та великих золотих сережках: стильна королева Максима з’явилася на Олімпіаді
Королівське подружжя Нідерландів проводить час на Олімпійських іграх 2026 року.
Король Віллем-Олександр та королева Максима вчора спостерігали за змаганнями з шорт-треку на дистанції 500 метрів серед жінок у четвертий день зимових Олімпійських ігор 2026 року на стадіоні для ковзанярського спорту в Мілані.
Королева цього разу одягла бежевий жакет, доповнила образ контрастним помаранчевим шарфом та золотими великими сережками у вухах, а волосся зібрала у низький хвіст, а також зробила макіяж. Король був одягнений у куртку у кольорах національної збірної Нідерландів.
Також з ними до Італії приїхала їхня старша дочка - принцеса Катаріна-Амалія. Днями Максиму та Амалію заскочили після прибуття на стадіон для ковзанярського спорту в Мілані.
Нагадаємо, Олімпійські ігри відвідує і британська принцеса Анна, яка й сама колись виграла Олімпійську медаль.