У жакеті та великих золотих сережках: стильна королева Максима з’явилася на Олімпіаді

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Реклама

Король Віллем-Олександр та королева Максима вчора спостерігали за змаганнями з шорт-треку на дистанції 500 метрів серед жінок у четвертий день зимових Олімпійських ігор 2026 року на стадіоні для ковзанярського спорту в Мілані.

Королева цього разу одягла бежевий жакет, доповнила образ контрастним помаранчевим шарфом та золотими великими сережками у вухах, а волосся зібрала у низький хвіст, а також зробила макіяж. Король був одягнений у куртку у кольорах національної збірної Нідерландів.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Також з ними до Італії приїхала їхня старша дочка - принцеса Катаріна-Амалія. Днями Максиму та Амалію заскочили після прибуття на стадіон для ковзанярського спорту в Мілані.

Реклама

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Нагадаємо, Олімпійські ігри відвідує і британська принцеса Анна, яка й сама колись виграла Олімпійську медаль.