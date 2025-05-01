У жакеті та вузьких джинсах: принцеса Кейт обрала комфортний лук для прогулянки лісом

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

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Королівське подружжя зустрілося з рейнджерами зі Служби рейнджерів Малла та Айони, щоб наголосити на важливості захисту та підтримки природного середовища.

В рамках візиту Їхніх Королівських Високостей Королівський фонд принца та принцеси Уельських оголосить про підтримку Служби рейнджерів Малла та Айони, щоб забезпечити продовження їхньої важливої роботи зі збереження та захисту природи.

Кейт і Вільям в Шотландії / © Getty Images

Для своєї прогулянки принцеса Кейт обрала образ у стилі кантрі-шик: темні вузькі джинси G-Star RAW, черевики Chloe та в’язаний джемпер кольору лісової трави, який вона одягла поверх білої блузки з воланами від Boden і зверху одягла жакет Ralph Lauren. Свій образ для прогулянки принцеса Уельська доповнила сережками-кільцями з підвісками у вигляді краплі гранату spells of love jewellery, пластинчастою підвіскою на шиї від Daniella Draper та одягла сонцезахисні окуляри від Finlay.

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Шанувальники кажуть, що принцеса Кейт пофарбувала волосся у світліший відтінок, хоча складно визначити напевно, можливо пасма просто вигоріли на сонці.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, першого дня візиту на острів Малл, який припав на 14-ту річницю весілля Уельських, принцеса Кейт з’явилася на публіці в сорочці кольору деніму та вузьких штанях.

Вільям і Кейт в Шотландії / © Associated Press