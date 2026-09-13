У жакеті в клітинку і з ефектною брошкою: діловий образ Олени Зеленської у Торонто

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська під час візиту до Канади зустрілася у Торонто з меценатами та партнерами, які від початку повномасштабного російського вторгнення підтримують українців, допомагають у відбудові країни та інвестують у майбутнє українських дітей.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У присутності першої леді п’ять канадських освітніх закладів підписали меморандуми про приєднання до Глобальної коаліції українських студій.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Також у Торонто Зеленська зустрілася з першою леді Канади Діаною Фокс Карні. Вона подякувала Канаді за ключову роль у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

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Діана Фокс Карні та Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Цього дня перша леді постала в елегантному образі у діловому стилі. На ній був сірий приталений жакет у дрібну клітинку з круглою горловиною і прихованими застібками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Жакет Зеленська скомбінувала з чорними широкими штанями-палацо зі стрілками і класичними чорними гостроносими туфлями на підборах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

До жакету дружина президента прикріпила ефектну велику золотисту брошка з чорними елементами, а вуха прикрасила гарними золотими сережками-кільцями.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена зробила зачіску з м’якими локонами і ніжний макіяж.

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Нагадаємо, Олена Зеленська продемонструвала лук у костюмі карамельного відтінку, блакитній сорочці і з брошкою-тризубом.

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