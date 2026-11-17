Королева Мері / © Getty Images

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Королева Мері потрапила під приціл фотографів, коли залишала Копенгагенський саміт з питань ґендерної рівності та прав жінок та дівчаток, який проходив у музеї «Нова гліптотека Карлсберга».

Сьогодні на заході Її Величність з'явилася у чорному подовженому блейзері від Zara з тонким чорним поясом на талії із золотою пряжкою, під ним була водолазка насиченого бордового відтінку та підібрала широкі класичні штани палаццо глибокого винного відтінку.

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Королева Мері / © Getty Images

Замшеві туфлі на підборах до тону штанів та невеликий плетений чорний клатч у руці чудово гармоніювали з образом королеви Данії. Волосся Мері розпустила, уклала м'якими хвилями і одягла лаконічні сережки-висячки з камінням. А також на її обличчі був денний макіяж у теплих відтінках, а в руках плетена чорна сумка.

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Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як преса помилково повідомила про смерть свекрухи королеви Мері - королеви Маргрете II.

Королева Маргрете II / © Getty Images

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