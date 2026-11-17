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У жакеті від Zara та винних штанях: королева Мері відвідала саміт у Копенгагені
Дружина короля Фредеріка X обрала холодний осінній варіант луку для публічного виходу сьогодні.
Королева Мері потрапила під приціл фотографів, коли залишала Копенгагенський саміт з питань ґендерної рівності та прав жінок та дівчаток, який проходив у музеї «Нова гліптотека Карлсберга».
Сьогодні на заході Її Величність з'явилася у чорному подовженому блейзері від Zara з тонким чорним поясом на талії із золотою пряжкою, під ним була водолазка насиченого бордового відтінку та підібрала широкі класичні штани палаццо глибокого винного відтінку.
Замшеві туфлі на підборах до тону штанів та невеликий плетений чорний клатч у руці чудово гармоніювали з образом королеви Данії. Волосся Мері розпустила, уклала м'якими хвилями і одягла лаконічні сережки-висячки з камінням. А також на її обличчі був денний макіяж у теплих відтінках, а в руках плетена чорна сумка.
Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як преса помилково повідомила про смерть свекрухи королеви Мері - королеви Маргрете II.