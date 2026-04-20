- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 239
- Час на прочитання
- 1 хв
У жакеті з коміром-стійкою і накладними кишенями: новий стильний вихід Олени Зеленської
Перша леді України продемоснтрувал новий гарний діловий аутфіт.
Олена Зеленська разом із міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком ознайомилася із роботою Служби 112 на базі МВС України. Вона мала можливість побачити, як працює комунікаційний центр. Світлини звідти вона опублікувала на своєму Telegram-каналі.
«Дякую всім, хто приймає найгарячіші повідомлення і миттєво на них реагує, скеровуючи допомогу. Це тяжка і відповідальна праця сотень операторів по всій Україні. Серед їхніх обов’язків не тільки прийняти звернення, але й тримати зворотній зв’язок із людиною, яка звернулася, заспокоїти, зорієнтувати, підтримати», — сказала дружина президента.
Там перша леді постала у стильному образі. На ній був світло-бежевий костюм, який складався з широких штанів зі стрілками та жакета з коміром-стійкою, великими накладними кишенями і бежево-коричневими ґудзиками. Аутфіт вона доповнила чорними гостроносими туфлями.
Олена зробила акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.
