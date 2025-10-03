У жакеті з квіткою і перлами на шиї: королева Максима сяяла на новому заході

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність була присутня на святкуванні 75-ї річниці Школи готельного менеджменту Маастріхта, що входить до складу Університету прикладних наук Зейд, в Маастріхті.

Від 1950 року HMSM підготувала майже десять тисяч студентів для роботи у сфері управління готельним бізнесом та ресторанним бізнесом у всьому світі. Школа прагне стати лідером у сфері сталого розвитку готельного бізнесу, поєднуючи інновації та відповідальність у всіх своїх програмах.

Королева Максима відвідала відкриття, дізналася більше про роботу фонду HMSM, який надає фінансову підтримку нинішнім та майбутнім студентам, сприяючи забезпеченню рівних можливостей та відвідала екскурсію.

На заході королева з’явилася в короткому темно-синьому жакеті з квітковим декором та спідниці в принт лілій від Mattijs van Bergen і доповнила аутфіт коктейльним капелюхом із бантом від Fabienne Delvigne та невеликим клатчем. Вона зробила легкий макіяж і розпустила волосся, одягла перлинні сережки і перлинне кольє, а також кілька браслетів з діамантами на зап’ястя, годинник і каблучки. В руках у Максими був букет квітів.

У Instagram королівської родини поділилися відео із заходу.