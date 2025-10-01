ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

У жакеті з металевими акцентами і блузці: стильна Бріджит Макрон на Тижні моди у Парижі

Перша леді Франції відвідала фешншоу бренду Louis Vuitton.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон відвідала показ Модного дому Louis Vuitton, який відбувся у Луврі у межах Тижня моди у Парижі. Вона сиділа у першому ряду разом із Елен Мерсьє-Арно — дружиною Бернара Арно, голови конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Елен Мерсьє-Арно і Бріжит Макрон / © Getty Images

Елен Мерсьє-Арно і Бріжит Макрон / © Getty Images

Перша леді зявилася там у стильному образі. На ній був темно-синій жакет на блискавці, з коміром-стійкою та акцентними металевими деталями, синя блузка і темно-сині прямі штани.

Аутфіт Бріджит доповнила взуттям в тон, чорним клатчем-футляром, каблучками з камінням і годинником зі шкіряним ремінцем. У неї була обʼємна перука і традиційний макіяж смокі-айс.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у шкіряному жакеті і джинсах відвідала художню інсталяцію у Парижі.

Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie