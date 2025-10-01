У жакеті з металевими акцентами і блузці: стильна Бріджит Макрон на Тижні моди у Парижі

Бріжит Макрон / © Getty Images

Реклама

Бріжит Макрон відвідала показ Модного дому Louis Vuitton, який відбувся у Луврі у межах Тижня моди у Парижі. Вона сиділа у першому ряду разом із Елен Мерсьє-Арно — дружиною Бернара Арно, голови конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Елен Мерсьє-Арно і Бріжит Макрон / © Getty Images

Перша леді зявилася там у стильному образі. На ній був темно-синій жакет на блискавці, з коміром-стійкою та акцентними металевими деталями, синя блузка і темно-сині прямі штани.

Аутфіт Бріджит доповнила взуттям в тон, чорним клатчем-футляром, каблучками з камінням і годинником зі шкіряним ремінцем. У неї була обʼємна перука і традиційний макіяж смокі-айс.

Реклама

Нагадаємо, Бріжит Макрон у шкіряному жакеті і джинсах відвідала художню інсталяцію у Парижі.