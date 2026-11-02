У жакеті з візерунком пейслі і перлинних прикрасах: прем’єр-міністерка Японії зустрілася з Фрідріхом Мерцом

Санае Такаїті / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті зустрілася з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом в офісі прем’єр-міністра у Токіо.

Фрідріх Мерц і Санае Такаїті / © Associated Press

Для зустрічі політикиня обрала приталений однобортний темно-синій жакет з візерунком пейслі, під яким була біла сукня-футляр з круглим вирізом. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на невисоких стійких підборах.

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Фрідріх Мерц і Санае Такаїті / © Associated Press

На шиї у прем’єрки було перлинне намисто, а у вухах — лаконічні перлинні сережки-пусети. На лацкані жакета Такаїті закріпила круглий бордовий значок із золотистою деталлю і блакитний значок у формі стрічки.

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Санае Такаїті / © Associated Press

Санае зробила акуратне укладання і макіяж з чорною підводкою і помадою ягідного відтінку.

Нагадаємо, Санае Такаїті у барвінковому жакеті і з м’ячем з’явилася на зустрічі в Токіо.

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