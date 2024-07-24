У замку Сандрінгем: який вигляд має всередині улюблений зимовий маєток королеви Єлизавети II

75-річний король Чарльз зараз знаходиться у маєтку Сандрінгем, де він провів кілька аудієнцій.

Його Величність зустрівся з губернаторкою Квінсленду Жаннетт Янг та її чоловіком Гремом Німмо, а також з королем Ашанті Oтумфуо Осей Туту II з Гани.

Король Чарльз у резиденції Сандрінгем / Фото: Getty Images

Фотографії, зроблені під час зустрічей, дають нам рідкісну можливість заглянути всередину Сандрінгемського будинку – улюбленої зимової резиденції королеви Єлизавети II.

Король Чарльз у резиденції Сандрінгем / Фото: Getty Images

У вітальні, де проходили зустрічі, можна побачити багато фоторамок із зображеннями королівських предків, а також багато зелені та картин. Тут Чарльз пробуде недовго, тому що літні канікули монарх, як і любила його покійна мати королева Єлизавета II, зазвичай проводить у шотландському замку Балморал.

Сандрінгем — замок британської королівської родини у Норфолку / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц і принцеса Уельські часто проводять шкільні канікули своїх дітей у розташованому неподалік від Сандрінгема маєтку Анмер-гол. Який вигляд має улюблений приватний маєток пари, який вони отримали у подарунок від королеви у день свого весілля 2011 року, ми вам уже показували.

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