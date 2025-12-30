- Дата публікації
У замшевій спідниці і капелюсі: Іванка Трамп продемонструвала новий стильний образ
Донька президента США і бізнесвумен поділилася з фоловерами новими світлинами із зимових канікул.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram фото свого нового стильного образу.
Бізнесвумен постала у темно-зеленому светрі і замшевій світло-зеленій спідниці міді А-силуету із золотим поясом-ланцюжком. Свій аутфіт Іванка доповнила чорним капелюхом і чорними шкіряними чоботами на підборах.
Трамп зробила зачіску з локонами і макіяж із рожевими рум’янами. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з камінням.
Ще Іванка показала милу сімейну світлину, на якій вона постала з чоловіком Джаредом Кушнером і їхніми дітьми — донькою Арабеллою та синами Джозефом і Теодором.
