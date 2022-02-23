У замшевій сукні-пальті із золотою пряжкою: Юлія Тимошенко в ефектному образі прийшла до парламенту

У замшевій сукні-пальті із золотою пряжкою: Юлія Тимошенко в ефектному образі прийшла до парламенту

Політикиня повторила стильний лук.

Юлія Тимошенко сьогодні, 23 лютого, прийшла до Верховної Ради у стильному образі. Нардепка постала за трибуною парламенту у замшевій коричневій сукні-пальті зі шкіряними темно-коричневими вставками та чорно-бежевим шкіряним коміром.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Талію Юлія Володимирівна підкреслила широким чорним поясом із золотою пряжкою.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Раніше у цьому аутфіті ми неодноразово бачили нардепку.

Юлія Тимошенко у жовтні 2021 року/Скрин відео

Одного разу у цій сукні-пальті вона прийшла в ефір політичної телепередачі з іншою зачіскою - хвилястою вечірньою.

Юлія Тимошенко у березні 2021 року / Instagram Юлії Тимошенко

Образ політикиня доповнила улюбленою зачіскою – низьким хвостом з прикореневим об'ємом і випущеними спереду пасмами. На обличчі у неї були оптичні окуляри у золотистій оправі.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

До слова, вчора, 22 лютого, у стінах парламенту пані Тимошенко з'явилася у стриманому образі total black.

Читайте також: