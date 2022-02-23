У замшевій сукні-пальті із золотою пряжкою: Юлія Тимошенко в ефектному образі прийшла до парламенту

Політикиня повторила стильний лук.
Юлія Тимошенко сьогодні, 23 лютого, прийшла до Верховної Ради у стильному образі. Нардепка постала за трибуною парламенту у замшевій коричневій сукні-пальті зі шкіряними темно-коричневими вставками та чорно-бежевим шкіряним коміром.
Талію Юлія Володимирівна підкреслила широким чорним поясом із золотою пряжкою.
Раніше у цьому аутфіті ми неодноразово бачили нардепку.
Одного разу у цій сукні-пальті вона прийшла в ефір політичної телепередачі з іншою зачіскою - хвилястою вечірньою.
Образ політикиня доповнила улюбленою зачіскою – низьким хвостом з прикореневим об'ємом і випущеними спереду пасмами. На обличчі у неї були оптичні окуляри у золотистій оправі.
До слова, вчора, 22 лютого, у стінах парламенту пані Тимошенко з'явилася у стриманому образі total black.
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