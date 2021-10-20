У замшевій сукні зі шкіряними вставками: Юлія Тимошенко повторила образ

Політикиня одягла стильне вбрання, в якому ми її вже бачили.

Сьогодні, 20 жовтня, у стінах парламенту Юлія Тимошенко з'явилася у стильному образі. На ній була коричнева замшева сукня-пальто довжини міді зі шкіряними вставками темно-коричневого та бежевого кольорів і чорним шкіряним коміром. Талію вона підкреслила широким поясом із пряжкою.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Аутфіт нардепка доповнила улюбленою зачіскою, окулярами у чорній оправі і елегантними сережками.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

До речі, у цьому вбранні пані Тимошенко відвідала у березні одну із політичних телепередач. Тільки тоді сукню вона поєднала із ботфортами, а цього разу з ботильонами. І зачіска тоді у неї була інша - вечірня хвиляста.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Нагадаємо, минулого разу Юлія Володимирівна виступила у Верховній Раді у костюмі з деніму з білими декоративними стібками, який складався із приталеного укороченого жакету та мідіспідниці. Костюм, який чудово підкреслив її фігуру, вона скомбінувала із чорною водолазкою, чорними капроновими колготами та чорними туфлями на підборах.

Юлія Тимошенко / УНІАН

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