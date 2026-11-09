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У замшевому бомбері і сукні кольору вершкового масла: Меланія Трамп у стильному образі прибула до Луїзіани
Перша леді США продемонструвала вдале поєднання кольорів.
Меланія Трамп відвідала захід у Батон-Руж, штат Луїзіана, де оголосили про партнерство з Університетом штату Луїзіана щодо надання стипендій студентам, які раніше перебували під опікою. Ініціативу реалізують у межах її програми «Виховання майбутнього» (Fostering the Future).
Для цієї події Меланія обрала замшевий бомбер кольору хакі вільного крою з коміром та еластичним поясом. На ній також була сукня кольору вершкового масла довжини міді і гостроносі туфлі-човники зі зміїним принтом на високих шпильках.
Дружина Трампа зробила гарну зачіску з м’якими локонами, макіяж смокі-айс і з рожевим блиском, а також молочний манікюр. Аутфіт Меланія доповнила сонцезахисними окулярами і каблучками.
Під час заходу перша леді також позувала з представниками університету та його талісманом — тигром, тримаючи в руках жовтий шолом із символікою LSU.
Нагадаємо, Меланія Трамп у молочному костюмі і пітонових туфлях отримала український орден у Білому домі.