У замшевому костюмі і з гарною зачіскою: прем'єр-міністерка Італії на зустрічі з королівським подружжям

Джорджа Мелоні продемонструвала діловий образ у ніжних відтінках.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з королем Іспанії Філіппом VI і королевою Летицією, які з офіційним візитом прибули до Риму.
Там прем'єрка постала у світло-бежевій сорочці з прихованими ґудзиками і в замшевому костюмі пудрового відтінку, який складався з двобортного жакеті і штанів-палацо.
Аутфіт Мелоні доповнила туфлями-човниками. Вона зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із блискучими тінями і рожевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками, а руку – золотою каблучкою.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у вбранні кольору слонової кістки і з гарними локонами приїхала до Будапешта.
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