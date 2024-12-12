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У замшевому костюмі і з гарною зачіскою: прем'єр-міністерка Італії на зустрічі з королівським подружжям

У замшевому костюмі і з гарною зачіскою: прем'єр-міністерка Італії на зустрічі з королівським подружжям

У замшевому костюмі і з гарною зачіскою: прем'єр-міністерка Італії на зустрічі з королівським подружжям

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні продемонструвала діловий образ у ніжних відтінках.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з королем Іспанії Філіппом VI і королевою Летицією, які з офіційним візитом прибули до Риму.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Там прем'єрка постала у світло-бежевій сорочці з прихованими ґудзиками і в замшевому костюмі пудрового відтінку, який складався з двобортного жакеті і штанів-палацо.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Аутфіт Мелоні доповнила туфлями-човниками. Вона зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із блискучими тінями і рожевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками, а руку – золотою каблучкою.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press
Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у вбранні кольору слонової кістки і з гарними локонами приїхала до Будапешта.

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