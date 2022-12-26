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У замшевому пальті гранатового кольору: Ненсі Пелосі сфотографували в Конгресі з українським прапором із Бахмута

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У замшевому пальті гранатового кольору: Ненсі Пелосі сфотографували в Конгресі з українським прапором із Бахмута

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Український стяг політикині подарував Зеленський.

У Мережі з'явилися світлини спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі з українським прапором із підписами бійців із Бахмута, який їй вручив у Конгресі президент України Володимир Зеленський після церемонії підписання Закону про національну оборону.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Стяг помістили в золотисту рамку. Він стоїть у Капітолії і кожен американський законодавець може його детальніше розглянути.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Цього дня Пелосі була одягнена у замшеве пальто гранатового кольору з ефектом плетіння на комірі та манжетах, чорну водолазку, чорні прямі штани і замшеві туфлі.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі зробила акуратне укладання, макіяж із червоною помадою і прикрасила вуха елегантними сережками із чорним камінням.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, спікерка Палати представників США зявилася на зустріч із Зеленським з орденом княгині Ольги ІІІ ступеня на грудях, який їй під час її візиту до Києва вручив український президент. Таким чином, політикиня продемонструвала свою повагу до України.

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Дата публікації
Перегляди
1608
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