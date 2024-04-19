У замшевому плащі та в ботильйонах: стильна Зара Тіндалл із чоловіком приїхала до Челтнема

Зара та її чоловік Майк з'явилися на улюбленому змаганні у Челтнемі.

Майк Тіндал і Зара Тіндал були присутні в другий день квітневої зустрічі на іподромі Челтнем. Там зазвичай відбуваються кінні змагання, а донька принцеси Анни, як колишня наїзниця, ніколи не пропускає це видовище.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара була одягнена цього дня в замшевий плащ кольору хакі від Fairfax & Favor, вартістю 1145 доларів, чорний джемпер та чорні вузькі штани, а взута у ботильйони від LK Bennett на підборах. Через плече у Зари висіла чорна сумка на ремінці-ланцюжку Aspinal of London за 751 долар.

Тіндал одягла обідок на голову, розпустила своє світле волосся і доповнила лук золотими сережками та окулярами в черепаховій оправі. Зара йшла під руку зі своїм чоловіком Майком, який одягнув довге пальто, синій джемпер, блакитну сорочку з краваткою та пісочні штани у поєднанні із замшевими коричневими туфлями.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як Зара та Майк Тіндалли цілувалися та обіймалися на фестивалі у Челтнемі. Пара завжди має дуже доброзичливий вигляд на публіці.

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