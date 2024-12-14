У замшевому тренчі та обідку: Зара Тіндалл відвідала зустріч на іподромі

Дочка британської принцеси Анни — Зара Тіндалл — розуміється на гарному зимовому одязі. 43-річна жінка з'явилася на публіці вчора у коричневому замшевому тренчі від Fairfax & Favor, який був прикрашений еполетами, поясом та манжетами. Також на цьому замшевому виробі були чорні ґудзики.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Свій зимовий образ Зара доповнила сумкою Aspinal of London через плече, рукавичками обідком на голові чорного кольору від бренду Camilla Rose Millinery, який спеціалізується на головних уборах.

Також розглядаючи її вбрання можна помітити, що на дочці принцеси були чорні штани, замшеві черевики на підборах від LK Bennett, теплий трикотажний светр, який вона одягла на леопардову блузу. Шарф до образу Зара не додавала, хоча надворі було досить прохолодно.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Нещодавно Зара також відвідувала концерт принцеси Кейт, де викликала фурор незвичайним аутфітом, який вибрала для виходу у світ. Вона приїхала на захід у оксамитовому костюмі Veronica Beard і шкіряних туфлях-човниках, а в руках тримала золотий клатч Strathberry. Зара зібрала волосся в низький пучок, зробила гарний вечірній макіяж і одягла великі сережки.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

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