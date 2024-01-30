Дуже дивне поєднання: прессекретарка Байдена продовжує модні експерименти

Карін Жан-П’єр любить поєднувати у своєму діловому луці різні яскраві відтінки.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр з'явилася на брифінгу у Вашингтоні у новому образі, який був аж занадто яскравий.
Карін одягла джемпер кольору індиго з коричневим коміром і ґудзиками, який скомбінувала зі штанями кольору фуксії. Вийшло дуже дивне поєднання.
Традиційне укладання з локонами, макіяж із персиковими тінями, золоті сережки-кільця з камінням і срібний браслет завершили аутфіт прессекретарки.
Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася перед журналістами у бежевому штанному костюмі і сорочці бузкового кольору.
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