Дуже дивне поєднання: прессекретарка Байдена продовжує модні експерименти

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр з'явилася на брифінгу у Вашингтоні у новому образі, який був аж занадто яскравий.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін одягла джемпер кольору індиго з коричневим коміром і ґудзиками, який скомбінувала зі штанями кольору фуксії. Вийшло дуже дивне поєднання.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Традиційне укладання з локонами, макіяж із персиковими тінями, золоті сережки-кільця з камінням і срібний браслет завершили аутфіт прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася перед журналістами у бежевому штанному костюмі і сорочці бузкового кольору.

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