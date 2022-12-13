У затишних светрах на тлі листя: принцеса Леонор із сестрою Софією постали на різдвяній листівці

Іспанська королівська родина представила свою різдвяну листівку. На ній зображені сестри Леонор та Софія – діти короля Філіпа VI та королеви Летиції.

Сестри одягнені у затишні світлі светри: на спадковій принцесі Леонор молочно-білий у велику в'язку та світло-блакитні джинси, а на її молодшій сестрі інфанті Софії – смугастий від Zara у поєднанні з чорними штанами. Софія обіймає Леонор. На знімку сестри усміхаються. Фото зроблено на тлі жовтого листя, очевидно, знімали кадр восени.

Принцеса Софія та інфанта Леонор / Фото: Getty Images

На звороті картки стоять підписи королеви Летиції та короля Філіпа VI, а також їхніх дочок.

Іспанська королівська родина розпочинає різдвяні свята, випускаючи свої різдвяні листівки на початку грудня. Вчора ми бачили першу листівку короля Чарльза III та королеви Камілли. Зазвичай, ці листівки розсилають тим, хто надсилає монархам листи у святковий період.

Різдвяна листівка іспанської королівської родини / Фото: Getty Images

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