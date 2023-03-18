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У зеленій краватці з трилисником і шкарпетках у горошок: Джо Байден відсвяткував День святого Патрика

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У зеленій краватці з трилисником і шкарпетках у горошок: Джо Байден відсвяткував День святого Патрика

Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент США підтримав традицію і додав у свій діловий лук зелені аксесуари – символи Дня святого Патрика.

Вчора, 17 березня, у Білому домі святкували День святого Патрика. Будівля підсвічувалася зеленим кольором.

Білий дім / © Associated Press
Білий дім / Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден добре підготувався до події і прикрасив свій діловий образ атрибутами свята.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press
Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Байден одягнув зелену краватку з принтом символа Дня святого Патрика – трилисником. А в надгрудній кишені у нього був невеличкий букетик цієї рослини.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

А на своїй офіційній сторінці в Instagram президент похизувався темно-синіми шкарпетками у зелений горошок.

"Одягнув, користуючись нагодою", - підписав президент.

Цього дня Байден приймав у гостях прем’єр-міністра Ірландії Лео Варадкара, який також одягнув зелену краватку у дрібний горошок. Разом вони сфотографувалися зі скляною чашею з букетом трилисника.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Під час двосторонніх переговорів у Східній кімнаті Джо продемонстрував ще один тематичний аксесуар - він переодягнув краватку на темно-зелену із зображенням білого трилисника.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press
Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press
Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

До слова, День святого Патрика символізує прийняття християнства в Ірландії. Це також важливе свято культурної спадщини Ірландії загалом, яке святкує ірландська діаспора у різних країнах світу.

Нагадаємо, Джо Байден у лютому цього року до Києва приїжджав у краватці у колір українського прапора – синьо-жовтій.

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Дата публікації
Перегляди
907
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