У зеленій сукні і зі змією на грудях: королева Максима сходила з чоловіком-королем на обід

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Реклама

Їхні Величності король Віллем-Олександр та королева Максима влаштували обід для людей, які проявили себе в різних галузях, таких як мистецтво та культура, засоби масової інформації, наука, спорт та бізнес.

Королева Максима приїхала на зустріч у сукні Natan Couture приглушено зеленого кольору та взута в туфлі-човники із замші Gianvito Rossi. Вона доповнила свій образ брошкою у вигляді змії від Sardi та браслетом із жовтого золота Dinh Van Le Cube.

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Максима розпустила волосся, зробила легкий макіяж і одягла сережки з камінням, які були схожі на кліпси. У неї на зап’ясті був улюблений годинник на чорному шкіряному ремінці, а манікюр виконаний у темно-червоному відтінку.

Реклама

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Днями, нагадаємо, королева відвідала один особливий заклад в Амстердамі, де з’явилася у шкіряній сукні схожого відтінку.