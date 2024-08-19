У зеленій сукні на бретельках: Меган Маркл вигуляла нове вбрання

Як заключний захід своєї чотириденної поїздки до Колумбії герцог та герцогиня Сассекські відвідали музичний фестиваль Petronio Alvarez Pacific у Калі.

Під час фестивалю вже принц Гаррі вийшов на сцену і звернувся до натовпу, попередньо попросивши свою дружину перекласти його слова іспанською. Виявилося, що Меган непогано володіє іспанською, оскільки стажувалася в посольстві США в Буенос-Айресі, в Аргентині, і навчалася в Мадриді.

Меган і Гаррі та віце-президентка Колумбії Франсія Маркес / Фото: Getty Images

"Дякую за вашу прекрасну культуру, і дякую за вашу неймовірну гостинність", — почав принц. Після кожного речення принца Меган брала мікрофон і перекладала слова Гаррі іспанською.

Шанувальники пари в соцмережах похвалили їх за таку чудову командну роботу, а також назвали цей тур прекрасним.

Цього дня Меган з'явилася на публіці в зеленій сукні максі з бавовняного попліну від колумбійського дизайнера Andrés Otalora на тонких бретельках, її густе довге волосся було розпущене, макіяжем вона підкреслила очі і трохи губи, у вухах у неї були золоті сережки півкільця, а на зап'ясті годинник та браслет Сartier.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі був у сорочці кольору деніму та штанях, а у нього на зап'ясті було кілька браслетів, які герцог також носить, не знімаючи. Також принц носив у турі своє намисто на шиї, яке одного разу йому порвав брат принц Вільям.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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