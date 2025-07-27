ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
600
Час на прочитання
1 хв

У зеленій сукні по фігурі: голова Бундестагу Юлія Клекнер приголомшила розкішним образом на музичному фестивалі

Колишня міністерка продовольства і сільського господарства Німеччини має чудове відчуття стилю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Юлія Клекнер

Юлія Клекнер / © Getty Images

Голова Бундестагу Юлія Клекнер відвідала церемонію відкриття Байройтського фестивалю, на якому виконують твори Ріхарда Ваґнера. Фотографи зазнімкували, як політикиня вийшла з автомобіля і йшла червоною доріжкою.

Клекнер мала розкішний і стрункий вигляд в елегантному вбранні по фігурі. На ній була зелена сукня максі з напівпрозорими рукавами з рюшами, чорною вставкою на талії і високим розрізом на спідниці.

Юлія Клекнер / © Getty Images

Юлія Клекнер / © Getty Images

Аутфіт Юлія доповнила чорними лакованими туфлями-човниками і чорним лакованим клатчем. Вона зробила елегантну зачіску з випущеним чубчиком, макіяж із акцентом на червоній помаді і червоний манікюр. У вухах у політикині були гарні рубінові сережки, а на руках — каблучки і годинник.

Нагадаємо, Юлія Клекнер на фестивалі Нібелунгів постала в ефектній рожевій сукні з пікантним вирізом, високим розрізом на спідниці і рюшею.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie