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У зеленій сукні по фігурі: голова Бундестагу Юлія Клекнер приголомшила розкішним образом на музичному фестивалі
Колишня міністерка продовольства і сільського господарства Німеччини має чудове відчуття стилю.
Голова Бундестагу Юлія Клекнер відвідала церемонію відкриття Байройтського фестивалю, на якому виконують твори Ріхарда Ваґнера. Фотографи зазнімкували, як політикиня вийшла з автомобіля і йшла червоною доріжкою.
Клекнер мала розкішний і стрункий вигляд в елегантному вбранні по фігурі. На ній була зелена сукня максі з напівпрозорими рукавами з рюшами, чорною вставкою на талії і високим розрізом на спідниці.
Аутфіт Юлія доповнила чорними лакованими туфлями-човниками і чорним лакованим клатчем. Вона зробила елегантну зачіску з випущеним чубчиком, макіяж із акцентом на червоній помаді і червоний манікюр. У вухах у політикині були гарні рубінові сережки, а на руках — каблучки і годинник.
Нагадаємо, Юлія Клекнер на фестивалі Нібелунгів постала в ефектній рожевій сукні з пікантним вирізом, високим розрізом на спідниці і рюшею.