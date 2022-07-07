У зеленій сукні-сорочці та з ідеальним укладанням: герцогиня Камілла відвідала кілька заходів у Уельсі

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз перебувають з офіційним візитом у Уельсі. І поки спадкоємець трону був зайнятий своїми обов'язками, його дружина Камілла відвідала кілька заходів.
Вона прибула до початкової школи Міллбрук у Ньюпорті. Герцогиня як покровителька Національного фонду грамотності приїхала туди для того, щоб офіційно відкрити нову шкільну бібліотеку під час загальнонаціональної кампанії Національного фонду грамотності, що проводиться Альянсом бібліотек початкової школи.
Школярі зустрічали герцогиню з усмішкою та малюнками, які намалювали спеціально для неї. На них був намальований прапор Уельсу та прапор Великої Британії.
А також 74-річна Камілла встигла побувати на фермі Джеймі у долині Вай, де спостерігала за кіньми-терапевтами.
Цього дня герцогиня Корнуольська одяглася в зелену сукню-сорочку в принт і взула бежеві шкіряні туфлі на невисоких підборах. Також у неї була бездоганна зачіска, легкий макіяж на обличчі та сережки-висячки у вухах. А на зап'ясті фітнес-браслет.
Чарльз і Камілла беруть участь у Тижні Уельсу та пробудуть там ще один день.
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