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У зеленій сукні-сорочці та з ідеальним укладанням: герцогиня Камілла відвідала кілька заходів у Уельсі

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У зеленій сукні-сорочці та з ідеальним укладанням: герцогиня Камілла відвідала кілька заходів у Уельсі

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз перебувають з офіційним візитом у Уельсі. І поки спадкоємець трону був зайнятий своїми обов'язками, його дружина Камілла відвідала кілька заходів.

Вона прибула до початкової школи Міллбрук у Ньюпорті. Герцогиня як покровителька Національного фонду грамотності приїхала туди для того, щоб офіційно відкрити нову шкільну бібліотеку під час загальнонаціональної кампанії Національного фонду грамотності, що проводиться Альянсом бібліотек початкової школи.

Герцогиня Корнуольська / © Getty Images
Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Школярі зустрічали герцогиню з усмішкою та малюнками, які намалювали спеціально для неї. На них був намальований прапор Уельсу та прапор Великої Британії.

А також 74-річна Камілла встигла побувати на фермі Джеймі у долині Вай, де спостерігала за кіньми-терапевтами.

Герцогиня Корнуольська / © Getty Images
Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Цього дня герцогиня Корнуольська одяглася в зелену сукню-сорочку в принт і взула бежеві шкіряні туфлі на невисоких підборах. Також у неї була бездоганна зачіска, легкий макіяж на обличчі та сережки-висячки у вухах. А на зап'ясті фітнес-браслет.

Герцогиня Корнуольська / © Getty Images
Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Чарльз і Камілла беруть участь у Тижні Уельсу та пробудуть там ще один день.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / © Getty Images
Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Фото: Getty Images

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