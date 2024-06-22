У зеленій сукні та капелюсі з квіткою: принцеса Беатріс з чоловіком Едо на перегонах в Аскоті

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали четвертий день королівських перегонів в Аскоті.

Цього разу принцеса Йоркська з'явилася на публіці у сукні із зеленої тафти від Emilia Wickstead, доповнивши вбрання капелюхом Juliette Botterill Millinery та туфлями пісочно-жовтого кольору на підборах Aquazzura. Принцеса доповнила образ лаконічними сережками у вухах, декількома тонкими браслетами на зап'ястях та каблучками, волосся зібрала у зачіску та зробила макіяж.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Її чоловік Едоардо одягнув пісочний жилет і чорний фрак, був у білій сорочці та краватці, а в нагрудній кишені у нього була біла квітка. Вони із дружиною зосереджено спостерігали за змаганнями з королівської ложі.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла та король Чарльз також відвідали четвертий день перегонів в Аскоті.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

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