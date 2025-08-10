- Дата публікації
У зеленій сукні та кольоровому пальті: принцеса Александра відвідала парад монарха в Сандгерсті
Двоюрідну сестру покійної британської королеви Єлизавети II — принцесу Александру Кентську — зазнімкували фотографи на публічному заході.
88-річна принцеса Александра, яку давно не бачили на публіці, відвідала Парад монарха у Королівській військовій академії Сандгерст у Кемберлі, яку закінчив її онук Олександр Огілві.
Парад монарха, вперше проведений 1948 року в присутності короля Георга VI, знаменує завершення 44-тижневої підготовки і випуск курсантів, які завершили курс підготовки офіцерів.
Принцеса Александра була одягнена в зелену сукню і квітчасте пальто, взута в червоні балетки, у неї на голові був бежевий капелюх і хустка на шиї. На обличчі практично не було макіяжу, а у вухах були перлинні сережки-висячки.
Принцесу зараз рідко можна побачити на громадських заходах королівської сім’ї. Ймовірно, Александра відійшла від багатьох справ через стан здоров’я.