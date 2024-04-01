У зеленій сукні та пальті: елегантна королева Матильда здійснила робочий візит

Королева Матильда відвідала Гентську готельну школу, яка цього року відзначає 50-річчя відділення громадського харчування та 30-річчя відділення хлібобулочних виробів.

Під час свого візиту королева Матильда ознайомилася з різними курсами, які пропонуються в школі, зокрема з кафедрами громадського харчування, хлібобулочних виробів, шоколаду та садівництва, а потім насолодилася їжею, приготованою учнями у ресторані Lieven Bauwens у Генті.

На зустріч Її Величність приїхала в зеленій сукні з тонким поясом на талії та пальті (обидва від бренду Natan Couture), в руках у неї був коричневий клатч Maison Fabienne Delvigne і взута королева була в коричневі туфлі з тісненням під крокодила від Jimmy Choo.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королівський образ доповнювали сережки у вигляді великого золотого листя, улюблені золоті браслети та годинник на зап'ясті. Вона нафарбувала нігті блідо-рожевим лаком і зробила ледь помітний макіяж. Зачіска у Матильди була класичною, лише вітер трохи зіпсував їй укладання. А на пальці сяяла каблучка з великим сапфіром в оточенні діамантів.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам образ королеви Матильди у м'ятному пальті-накидці, коли подружжя відвідувало провінцію Східна Фландрія.

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