У зеленій сукні та пальті кольору вівсянки: королева Летиція на світській церемонії

Захід відбувся у Королівській академії точних, фізичних та природничих наук у Мадриді. Летиція вручила нагороди на заході, спрямованому на заохочення та зміцнення ролі жінок у наукових дослідженнях.

Королева з'явилася на публіці в асиметричній зеленій плісованій сукні від & Other Stories за 129 євро і одягла пальто кольору вівсянки, а взута була в замшеві бежеві чоботи на низькому квадратному підборі від Magrit.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Свій образ Летиція доповнила сережками-краплями іспанського бренду P de Paola за 89 євро, розпустила волосся і зробила укладання і макіяжем підкреслила свою природну красу.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Минулого разу королева Летиція виблискувала в чорно-білому комбінезоні Teresa Helbig з тонким чорним поясом на талії, коли разом із королем Філіпом VI відвідали Каравака-де-ла-Крус.

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