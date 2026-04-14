Суспільство
172
1 хв

У зеленій сукні та перлинних прикрасах: королева Максима блиснула ще одним образом під час поїздки до Америки

Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима перебувають з візитом у США.

Ольга Кузьменко
Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Ранок понеділка у королівської пари розпочався з організованого губернатором Джошем Шапіро та першої леді Лорі Шапіро прийому. Після короткої заяви для преси делегація заглибилася в американську історію у Залі Незалежності.

Напередодні 250-річчя Сполучених Штатів це ідеальний момент, щоб згадати багатовіковий зв'язок між Нідерландами та Америкою. Звісно, пара також відвідає Дзвон Свободи, всесвітньо відомий символ американської незалежності.

Цього разу королева обрала зелену сукню від Claes Iversen, яку раніше вже носила під час своїх попередніх поїздок до Америки. Вбрання із цікавим драпуванням на верхній частині сукні та поясом, що підкреслює талію. До сукні Максима підібрала замшеві туфлі до тону на підборах і круглу брошку, до якої були підібрані перлинні сережки.

Образ Максими доповнювали кілька золотих браслетів на зап'ястях, годинник, перлинна каблучка та її заручальна каблучка. Волосся вона розпустила, зробивши легке недбале укладання та макіяж.

Король одягнув темно-синій класичний костюм у поєднанні з білою сорочкою та блакитною краваткою.

Раніше королівське подружжя зустрілося з президентом Трампом і першою леді Меланією. Тоді королева Максима була в помаранчевій сукні також від данського бренду Claes Iversen.

