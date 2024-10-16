У зеленій сукні та синьому пальті: королева Максима в яскравому аутфіті на робочому заході

Метою її королівського візиту було відзначити та просунути сильне суспільне життя, яке існує в селі.

Королева, як завжди, вдягнулася в яскраве вбрання. Цього разу на ній була елегантна смарагдово-зелена атласна сукня міді з тонким поясом на талії та сірі туфлі на невисоких підборах. У руках Максима був синій клатч, такого ж кольору вона носила і пальто.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Образ Її Величності доповнювало золоте кольє з кількома кольоровими каменями та великі золоті сережки, також кілька браслетів, годинник на шкіряному ремінці, каблучки та насичено-червоний манікюр.

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У Instagram королівської родини поділилися відео з візиту Максими до села та написали:

"Клаасвал — це село з населенням понад 4000 осіб, що характеризується спокоєм сільськогосподарського середовища. В останні десятиліття різні об'єкти зникли, а це означає, що мешканцям все частіше доводиться покладатися на об'єкти в найближчих великих містах. Якість життя та міцне громадське життя є темою візиту королеви Максими в цю згуртовану сільську громаду", — йдеться у повідомленні.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева поспілкувалася із жителями, відвідала громадський центр, а також побувала у дитячому футбольному клубі. Візит вийшов дуже насиченим.

Нагадаємо, нещодавно ми бачили королеву Максиму у модному сірому аутфіті, коли вона відкрила виставку MODA – Moroccan Fashion Statements у Центральному музеї в Утрехті.

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