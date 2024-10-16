У зеленій сукні та синьому пальті: королева Максима в яскравому аутфіті на робочому заході

Королева Максима відвідує село Клаасвал у муніципалітеті Хекше-Ваард у Клаасвалі.
Метою її королівського візиту було відзначити та просунути сильне суспільне життя, яке існує в селі.
Королева, як завжди, вдягнулася в яскраве вбрання. Цього разу на ній була елегантна смарагдово-зелена атласна сукня міді з тонким поясом на талії та сірі туфлі на невисоких підборах. У руках Максима був синій клатч, такого ж кольору вона носила і пальто.
Образ Її Величності доповнювало золоте кольє з кількома кольоровими каменями та великі золоті сережки, також кілька браслетів, годинник на шкіряному ремінці, каблучки та насичено-червоний манікюр.
(гортайте фото праворуч)
У Instagram королівської родини поділилися відео з візиту Максими до села та написали:
"Клаасвал — це село з населенням понад 4000 осіб, що характеризується спокоєм сільськогосподарського середовища. В останні десятиліття різні об'єкти зникли, а це означає, що мешканцям все частіше доводиться покладатися на об'єкти в найближчих великих містах. Якість життя та міцне громадське життя є темою візиту королеви Максими в цю згуртовану сільську громаду", — йдеться у повідомленні.
Королева поспілкувалася із жителями, відвідала громадський центр, а також побувала у дитячому футбольному клубі. Візит вийшов дуже насиченим.
Нагадаємо, нещодавно ми бачили королеву Максиму у модному сірому аутфіті, коли вона відкрила виставку MODA – Moroccan Fashion Statements у Центральному музеї в Утрехті.
Читайте також:
- У сукні з декольте та торочкою Oscar de la Renta: розглядаємо новий образ королеви Максими
- У червоному аутфіті та квіткових сережках: королева Максима з чоловіком-королем у Нью-Йорку
- У сукні пляшкового кольору та з каблучкою-комахою: королева Максима відвідала презентацію