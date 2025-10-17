ТСН у соціальних мережах

Суспільство
108
1 хв

У зеленій сукні та з бездоганним укладанням: королева Ранія на зустрічі з Джорджею Мелоні

Королева Йорданії поділилася в Instagram ще одним знімком з нещодавньої поїздки до Італії.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Абдалла II, Джорджа Мелоні та королева Ранія

Король Абдалла II, Джорджа Мелоні та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Під час поїздки королева Ранія приєдналася до Його Величності короля Абдалли II на зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі.

Ранія з’явилася на ній у темно-зеленій сукні-сорочці з металевими заклепками, складками на подолі, а також тонким поясом, який підкреслював талію. Її волосся було стильно укладене, вона зробила виразний макіяж і доповнила образ підвіскою на шиї та сережками.

Король Абдалла II, Джорджа Мелоні та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Король Абдалла II, Джорджа Мелоні та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Джорджа Мелоні була одягнена в чорний класичний костюм і білу мереживну блузку, її світле волосся було ідеально рівним і розчесаним за проділом, на обличчі був непомітний макіяж, а у вухах виблискували сережки. Король Абдалла II одягнув темно-синій костюм, сорочку та бордову краватку.

Також королева Ранія показувала, в якому образі вона прибула на зустріч із Папою Римським. Для виходу королева обрала чорне вовняне пальто Fendi з золотим тонким ременем на талії, сумку від Max Mara і взула чорні лаковані туфлі Tom Ford на золотистих підборах.

Королева Ранія, Папа Римський Лев XIV і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія, Папа Римський Лев XIV і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

