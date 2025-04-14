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У зеленій сукні та з бежевим клатчем: королева Матильда приїхала на музичний захід
Королева Бельгії відвідала конкурс піаністів у Ватерлоо.
Її Величність днями відвідала Академію музики та усного слова у Ватерлоо за кілька тижнів до початку 21-го конкурсу піаністів імені королеви Єлизавети.
Королева Матильда приїхала в сукні приглушеного зеленого кольору довжини міді з тонким поясом на талії та рукавами три чверті, під пахвою вона тримала бежевий клатч, а на зап’ясті широкий золотий браслет. Також королева зробила укладання та денний макіяж, одягла золоті сережки у вигляді кілець, а в неї в руках був букет квітів, який їй подарували.
Минулого тижня королева Матильда відвідала Будинок проєкту Léon в Ікселі, асоціацію, яка прагне сприяти психосоціальній інтеграції молодих людей у перехідний період. Там вона з’явилася в кораловому пальті.