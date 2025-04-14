У зеленій сукні та з бежевим клатчем: королева Матильда приїхала на музичний захід

Королева Матильда / © Getty Images

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Її Величність днями відвідала Академію музики та усного слова у Ватерлоо за кілька тижнів до початку 21-го конкурсу піаністів імені королеви Єлизавети.

Королева Матильда приїхала в сукні приглушеного зеленого кольору довжини міді з тонким поясом на талії та рукавами три чверті, під пахвою вона тримала бежевий клатч, а на зап’ясті широкий золотий браслет. Також королева зробила укладання та денний макіяж, одягла золоті сережки у вигляді кілець, а в неї в руках був букет квітів, який їй подарували.

Королева Матильда / © Getty Images

Минулого тижня королева Матильда відвідала Будинок проєкту Léon в Ікселі, асоціацію, яка прагне сприяти психосоціальній інтеграції молодих людей у перехідний період. Там вона з’явилася в кораловому пальті.

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Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images