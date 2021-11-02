У зеленій сукні та з брошкою-метеликом: королева Єлизавета II виступила на саміті у Глазго

У зеленій сукні та з брошкою-метеликом: королева Єлизавета II виступила на саміті у Глазго

Королева з'явилася у відеозверненні на прийомі COP26.

Королева Єлизавета II за станом здоров'я не змогла бути присутньою на саміті ООН COP26 у Глазго, але виступила перед гостями вчорашнього вечірнього прийому за допомогою відеозвернення.

Після вступного слова прем'єр-міністра Ямайки Ендрю Голнесса королева виступила перед учасниками та розповіла про важливість вирішення проблеми зміни клімату та необхідності саміту COP26.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Монархиня також згадала про свого покійного чоловіка, принца Філіпа, герцога Единбурзького, сказавши у своїй промові: "Це обов'язок, який я особливо рада виконати, оскільки вплив навколишнього середовища на людський прогрес був предметом, близьким серцю мого дорогого покійного чоловіка, принца Філіпа, герцога Единбурзького. Я добре пам'ятаю, що він сказав 1969 року на зустрічі з представниками наукових кіл: "Якщо зараз ситуація зі світовим забрудненням не є критичною, то цілком очевидно, що протягом дуже короткого часу ситуація стане ще більш нетерпимою". Якщо нам не вдасться впоратися з цим завданням, решта проблем відійдуть на другий план".

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Також у своїй промові королева зазначила, що особливо пишається своїм сином принцом Чарльзом та онуком принцом Вільямом, які продовжують справу принца Філіпа у захисті нашої тендітної планети.

Королева закінчила свою промову на гострій ноті, сказавши: "Звичайно, переваги таких дій не будуть доступні всім нам тут сьогодні: ніхто з нас не житиме вічно. Але ми робимо це не для себе, а для наших дітей та дітей наших дітей, а також для тих, хто піде їхніми стопами".

Королева Єлизавета II / Associated Press

Перед гостями Єлизавета II з'явилася у зеленій сукні, що дуже символічно, з намистами на шиї і брошкою у вигляді метелика на грудях. У монархині було, як завжди, ідеальне укладання та макіяж на обличчі.

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