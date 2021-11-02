У зеленій сукні та з брошкою-метеликом: королева Єлизавета II виступила на саміті у Глазго

Королева з'явилася у відеозверненні на прийомі COP26.
Королева Єлизавета II за станом здоров'я не змогла бути присутньою на саміті ООН COP26 у Глазго, але виступила перед гостями вчорашнього вечірнього прийому за допомогою відеозвернення.
Після вступного слова прем'єр-міністра Ямайки Ендрю Голнесса королева виступила перед учасниками та розповіла про важливість вирішення проблеми зміни клімату та необхідності саміту COP26.
Монархиня також згадала про свого покійного чоловіка, принца Філіпа, герцога Единбурзького, сказавши у своїй промові: "Це обов'язок, який я особливо рада виконати, оскільки вплив навколишнього середовища на людський прогрес був предметом, близьким серцю мого дорогого покійного чоловіка, принца Філіпа, герцога Единбурзького. Я добре пам'ятаю, що він сказав 1969 року на зустрічі з представниками наукових кіл: "Якщо зараз ситуація зі світовим забрудненням не є критичною, то цілком очевидно, що протягом дуже короткого часу ситуація стане ще більш нетерпимою". Якщо нам не вдасться впоратися з цим завданням, решта проблем відійдуть на другий план".
Також у своїй промові королева зазначила, що особливо пишається своїм сином принцом Чарльзом та онуком принцом Вільямом, які продовжують справу принца Філіпа у захисті нашої тендітної планети.
Королева закінчила свою промову на гострій ноті, сказавши: "Звичайно, переваги таких дій не будуть доступні всім нам тут сьогодні: ніхто з нас не житиме вічно. Але ми робимо це не для себе, а для наших дітей та дітей наших дітей, а також для тих, хто піде їхніми стопами".
Перед гостями Єлизавета II з'явилася у зеленій сукні, що дуже символічно, з намистами на шиї і брошкою у вигляді метелика на грудях. У монархині було, як завжди, ідеальне укладання та макіяж на обличчі.
Читайте також:
Борис Джонсон прокоментував стан здоров'я королеви Єлизавети ІІ.
Піддані стурбовані: королева Єлизавета ІІ не з'явиться на публіці ще два тижні
Бадьора і в гарній сукні: королева Єлизавета II вийшла на зв'язок із Віндзорського замку