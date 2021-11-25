У зеленій сукні та з брошкою у стилі ардеко: королева Єлизавета на аудієнції в палаці

У зеленій сукні та з брошкою у стилі ардеко: королева Єлизавета на аудієнції в палаці

Королева повернулася до робочого ритму після травми спини.

Королева Великої Британії Єлизавета II прийняла вчора, 24 листопада, керівника Банку Англії Ендрю Бейлі під час аудієнції в Дубовій кімнаті Віндзорського замку. Вона була весела та багато усміхалася під час зустрічі.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Для аудієнції королева одягла темно-зелену сукню в принт із рюшею на подолі та довгими рукавами. Вбрання вона доповнила чорними туфлями та перловим набором, а ось на сукні у Єлизавета II була пришпилена оригінальна брошка у стилі ардеко з великим жовтим діамантом та двома перлинами. Про історію цієї прикраси нічого не відомо, але вона її періодично одягає від початку 1953 року, що вказує на те, що брошка могла бути успадкована нею від бабусі королеви Марії.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Ця аудієнція стала другою для королеви після травми спини. Минулого тижня Її Величність зустрілася з начальником штабу британських збройних сил.

Читайте також: