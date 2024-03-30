У зеленій сукні та з букетом троянд: який вигляд мала Грейс Келлі за місяць до її весілля з князем Монако

Вона була успішною голлівудською акторкою, а стала монакською принцесою. Але завжди залишалася такою ж улюбленицею публіки.

Це фото було зроблено 68 років тому цього дня, 30 березня 1956 року, біля будинку акторки. Грейс Келлі дає автограф 10-річній Дрю Брігам у своєму будинку на П'ятій авеню у Нью-Йорку, а в руках тримає квіти, подаровані їй фотографом французького журналу.

Того дня Грейс мала неймовірний вигляд у темно-зеленій сукні з довгими рукавами, ідеальним укладанням з кучерявими локонами, із золотою брошкою на комірі та червоною помадою на губах. У неї на пальці сяяла заручальна каблучка, подароване їй князем Монако Реньє III.

Грейс Келлі, 30 березня 1956 року / Фото: Associated Press

Їхнє весілля відбулося 19 квітня 1956 року в Монако. До речі, про розкішну сукню принцеси ми розповідали раніше, після весілля сукня Грейс була передана до Художнього музею Філадельфії, де зберігається донині.

Весілля Грейс Келлі / Фото: Getty Images

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