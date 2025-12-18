- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 61
- Час на прочитання
- 1 хв
У зеленій сукні та з легкими локонами: гарна герцогиня Софі приїжджала на обід до короля Чарльза
Герцогиня Софі разом зі своєю сім’єю днями відвідувала передріздвяний обід у Букінгемському палаці, організований королем Чарльзом та королевою Каміллою.
Герцог та герцогиня Единбурзькі разом зі своєю дочкою леді Луїзою Віндзор приєдналися до принца та принцеси Уельських на святковому обіді монарха.
З цієї нагоди Софі одягла чарівну сукню з V-подібним вирізом у ніжно-зеленому відтінку від Beulah London, яку вона одягала на парад Trooping the Colour влітку 2025 року.
Герцогиня доповнила образ красивим укладанням локонами, легким макіяжем, золотими сережками-висячками та золотим ланцюжком на шиї.
У чому була одягнена її дочка леді Луїза не було видно, оскільки дівчина сиділа на задньому сидінні автомобіля.
Нагадаємо, на святковому заході також були присутні принц та принцеса Уельські, принцеса Анна з чоловіком, принцеси Йоркські, а Девід Армстронг-Джонс (син принцеси Маргарет) здивував усіх, бо приїхав велосипедом.