У зеленій сукні та з легкими локонами: гарна герцогиня Софі приїжджала на обід до короля Чарльза

Герцогиня Софі разом зі своєю сім’єю днями відвідувала передріздвяний обід у Букінгемському палаці, організований королем Чарльзом та королевою Каміллою.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Луїза та герцогиня Софі

Леді Луїза та герцогиня Софі / © Getty Images

Герцог та герцогиня Единбурзькі разом зі своєю дочкою леді Луїзою Віндзор приєдналися до принца та принцеси Уельських на святковому обіді монарха.

З цієї нагоди Софі одягла чарівну сукню з V-подібним вирізом у ніжно-зеленому відтінку від Beulah London, яку вона одягала на парад Trooping the Colour влітку 2025 року.

Леді Луїза Віндзор і герцогиня Софі / © Getty Images

Леді Луїза Віндзор і герцогиня Софі / © Getty Images

Герцогиня доповнила образ красивим укладанням локонами, легким макіяжем, золотими сережками-висячками та золотим ланцюжком на шиї.

У чому була одягнена її дочка леді Луїза не було видно, оскільки дівчина сиділа на задньому сидінні автомобіля.

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Нагадаємо, на святковому заході також були присутні принц та принцеса Уельські, принцеса Анна з чоловіком, принцеси Йоркські, а Девід Армстронг-Джонс (син принцеси Маргарет) здивував усіх, бо приїхав велосипедом.

