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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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309
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2 хв

У зеленій сукні та з улюбленою брошкою: королева Камілла на прийомі у Віндзорському замку

Король Чарльз та королева Камілла провели королівський прийом у Віндзорському замку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Святкування було присвячене здобуткам Асоціації Хреста Вікторії та Георгіївського хреста. Хрест Вікторії є найвищою військовою нагородою Великої Британії, що присуджується за доблесть «в присутності ворога», в той час як Георгіївський хрест вручається в знак визнання «актів найбільшого героїзму або найвидатнішої мужності в обставинах крайньої небезпеки і може бути вручений цивільним особам, пише журнал People.

Чарльз раніше підтримував організацію як президент, починаючи від 2003 року, і взяв на себе підвищену роль, коли вступив на престол 2022 року. Першим президентом Асоціації Хреста Вікторії та Георгіївського хреста був прем’єр-міністр Вінстон Черчилль, а улюблена бабуся Чарльза, королева Єлизавета, королева-мати, взяла на себе цю роль після смерті Черчилля.

Принц Вільям, король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Принц Вільям, король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Королівський прийом у четвер розпочався з групової фотографії, після чого король Чарльз, королева Камілла та принц Вільям зустрілися з членами асоціації та їхніми родинами.

Королева прибула цього разу на прийом у яскравій зеленій сукні Anna Valentine, яку зовсім нещодавно носила під час візиту до Італії. Вбрання було з невеликим вирізом на грудях і рукавом три чверті. У королеви було бездоганне укладання та макіяж на обличчі, у вухах — золоті сережки, а на грудях була пришпилена смарагдова брошка з діамантами, яка колись належала покійній королеві Єлизаветі II. На шиї у Камілли був золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою. Взула королева замшеві туфлі пісочного кольору на підборах.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз був у темно-синьому костюмі в смужку, світлій сорочці і з червоною краваткою в принт, до тону якої підібрав хустку в нагрудну кишеню його піджака. Принц Вільям також одягнув темно-синій костюм, сорочку та смугасту краватку.

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